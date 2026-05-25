На Донеччині росіяни за добу вбили людину і поранили 14

За добу минулу добу в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули і отримали поранення люди.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Одна людина загинула і 14 зазнали поранень.

У Дружківці загинула одна людина, ще 13 поранено. У селі Маяки поранено одну людину.

Вчора російські війська завдали ударів по центральній частині Слов'янська Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка.

Загальна кількість жертв РФ в області від початку повномасштабного вторгнення становить 4078 загиблих та 9495 поранених. Ці дані наведено без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.