ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог атакував 262 дронами. Є влучання на 9 локаціях, падіння уламків – на семи

Захисники знешкодили більшість безпілотників. 

У ніч на 25 травня, починаючи з 17:30, Росія атакувала 262 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Била з Криму і російських напрямків напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

За попередньою інформацією станом, ППО збила або подавила 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, повідомили Повітряні сили. Станом на 8 годину атака триває. 

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях”, – розповіли в Повітряних силах. 

Результати відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
