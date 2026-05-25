Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Двоє людей убиті і 16 поранені внаслідок російських атак проти Херсонської області вчора

Більшість потерпілих – з громади обласного центру. 

Фото: uga.ua

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області в неділю 25 травня загинули двоє людей, а ще 16 отримали поранення. Ворог атакував будинки, критичну й соціальну інфраструктуру. Обидві жертви і 14 поранених – мешканці Херсонської громади, повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тараса Шевченка, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Львове, Високе та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін розповів у Telegram. 

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі", – сказав він.

Охочі евакуюватися можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

