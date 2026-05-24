СуспільствоПодії

СБУ: Вибух авто в Одесі кваліфікують як теракт

Постраждали двоє людей.

вибух авто в Одесі 23 травня 2026 року
Фото: Поліція Одещини

СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Приморському районі Одеси як теракт тіа вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Про це повідомило обласне управління спецслужби в Одеській області.

Інцидент стався пізно ввечері 23 травня. Постраждали двоє людей, які перебували в салоні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

«Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення. Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)», - повідомила пресслужба обласного управління СБУ.

