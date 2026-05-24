На Дніпропетровщині ще одна людина поранена через російські обстріли

Є пошкодження у Нікопольському районі.

Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждала ще одна людина.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

Постраждала Нікопольщина. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки і інфраструктура. Через російські обстріли був поранений чоловік.

Загалом майже 20 разів ворог атакував два райони області авіабомбою, артилерією та безпілотниками, додав Ганжа.