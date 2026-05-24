ЦПД: у Росії для школярів впровадять норматив з управління безпілотниками

Школярі, які складуть іспит із пілотування дронів, отримають пряму вигоду – додаткові бали до єдиного державного екзамену.

Фото: EPA/UPG

У Росії для випускників шкіл запущено систему заохочень, щоб спонукати їх опановувати військові спеціальності.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Міністр спорту РФ анонсував, що вже цього року у фізкультурний комплекс ГТО (“Готов к труду и обороне»” включать норматив з управління безпілотниками. 

Суть нововведення така: школярі, які складуть цей іспит із пілотування дронів, отримають пряму вигоду – додаткові бали до єдиного державного екзамену (аналог українського ЗНО чи НМТ). 

Ці бонуси додаватимуться до загального рейтингу абітурієнта, що дасть перевагу під час відбору до університетів.

Фото: Центр протидії дезінформації

Росія послідовно вибудовує безперервну та безальтернативну систему військового вишколу для неповнолітніх. Впровадження таких стимулів є ще одним підтвердженням того, що підготовка дітей до участі у війні стала пріоритетним завданням російської система освіти. 

  • Раніше також стало відомо про створення в РФ офіційних підручників із БпЛА для учнів середніх та старших класів, які використовують зокрема і на тимчасово окупованих територіях України.
