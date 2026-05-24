ЦПД: у Росії для школярів впровадять норматив з управління безпілотниками

У Росії для випускників шкіл запущено систему заохочень, щоб спонукати їх опановувати військові спеціальності.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Міністр спорту РФ анонсував, що вже цього року у фізкультурний комплекс ГТО (“Готов к труду и обороне»” включать норматив з управління безпілотниками.
Суть нововведення така: школярі, які складуть цей іспит із пілотування дронів, отримають пряму вигоду – додаткові бали до єдиного державного екзамену (аналог українського ЗНО чи НМТ).
Ці бонуси додаватимуться до загального рейтингу абітурієнта, що дасть перевагу під час відбору до університетів.
Росія послідовно вибудовує безперервну та безальтернативну систему військового вишколу для неповнолітніх. Впровадження таких стимулів є ще одним підтвердженням того, що підготовка дітей до участі у війні стала пріоритетним завданням російської система освіти.
- Раніше також стало відомо про створення в РФ офіційних підручників із БпЛА для учнів середніх та старших класів, які використовують зокрема і на тимчасово окупованих територіях України.