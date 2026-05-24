Після нічної російської атаки по Києву піротехніки знайшли на одній із локацій нездетоновану бойову частину ворожої ракети.
Про це повідомляє ДСНС України.
Піротехніки ДСНС вивезли небезпечну знахідку для подальшого знищення.
- Росія уночі атакувала Київ дронами та ракетами різних типів. Пошкодження зафіксовані на 40 локаціях. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 69 постраждалих.