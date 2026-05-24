У Києві сапери вилучили нездетоновану бойову частину російської ракети

Піротехніки вивезли небезпечну знахідку для знищення.

сапери знайшли нездетоновану бойову частину ракети
Фото: скріншот з відео

Після нічної російської атаки по Києву піротехніки знайшли на одній із локацій нездетоновану бойову частину ворожої ракети.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сапери вилучили нездетоновану бойову частину російської ракети на одній із локацій після нічної ворожої атаки", – ідеться у повідомленні. 

Піротехніки ДСНС вивезли небезпечну знахідку для подальшого знищення.

