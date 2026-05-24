Росія атакувала Богодухів на Харківщині, є 12 поранених (оновлено)

Ворог атакував місто Богодухів у Харківській області. Поранення отримали 12 людей.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
66-річний чоловік та 68-річна жінка з вибуховими пораненнями були шпиталізовані. Також гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка. Медики оперативно надали необхідну допомогу.
Пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку.
Екстрені служби усувають наслідки ворожого обстрілу.
Потім стало відомо, що з вибуховими травмами шпиталізовані також 36-річний, 47-річний та 53-річний чоловіки.
Окрім того, медики відвезли до лікарні 33-річну жінку, яка також зазнала вибухового поранення.
Стан всіх постраждалих – середнього ступеня важкості. Всім надається медична допомога.
Оновлено. Медики шпиталізували ще 48-річну жінку. Також медичну допомогу на місці отримали 28-річний чоловік, 51-річна жінка та 24-річний чоловік.
