Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Богодухів на Харківщині, є 12 поранених (оновлено)

Пошкоджено 15 автомобілів.

Росія атакувала Богодухів на Харківщині, є 12 поранених (оновлено)
Фото: Вікіпедія

Ворог атакував місто Богодухів у Харківській області. Поранення отримали 12 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

66-річний чоловік та 68-річна жінка з вибуховими пораненнями були шпиталізовані. Також гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка. Медики оперативно надали необхідну допомогу.

Реклама

Пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку.

Екстрені служби усувають наслідки ворожого обстрілу.

Потім стало відомо, що з вибуховими травмами шпиталізовані також 36-річний, 47-річний та 53-річний чоловіки.

Окрім того, медики відвезли до лікарні 33-річну жінку, яка також зазнала вибухового поранення.

Стан всіх постраждалих – середнього ступеня важкості. Всім надається медична допомога.

Оновлено. Медики шпиталізували ще 48-річну жінку. Також медичну допомогу на місці отримали 28-річний чоловік, 51-річна жінка та 24-річний чоловік.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies