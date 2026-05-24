Дії Росії не змінюють загальної ситуації на полі бою.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні, яка відбулася в ніч на 24 травня.

Про це він заявив у мережі "Х".

За словами глави канадського уряду, дії Росії не змінюють загальної ситуації на полі бою.

Реклама

"Протягом понад чотирьох років після незаконного вторгнення Росії вона сильно недооцінювала мужність, рішучість та силу українського народу – навіть попри те, що режим Путіна невпинно бомбардував українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки", – заявив Карні.

Він також наголосив, що попри триваючі атаки, Росія не досягає своїх стратегічних цілей.

"Удари РФ не змінюють того факту, що Росія програє цю війну", – додав прем’єр-міністр Канади.

Карні підкреслив, що Канада продовжить співпрацю з міжнародними партнерами для підтримки України та досягнення справедливого миру.

Уряд Канади надалі координуватиме зусилля з союзниками для "забезпечення справедливого та міцного миру для України та Європи".