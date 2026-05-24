Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСвіт

На Кіпрі сьогодні проходять вибори до Національних зборів

За 56 мандатів змагаєтся рекордна кількістю кандидатів за всю історію острова.

На Кіпрі сьогодні проходять вибори до Національних зборів
Прогнозують боротьбу між правоцентристським “Демократичним об'єднанням” та ультралівою (AKEL)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на Кіпрі проходять вибори до 56 депутатів Національних зборів – парламенту країни.

Про це повідомляє Європейська правда.

За ці мандати змагаються 753 кандидати від 19 партійних списків та 9 незалежних кандидатів, що є рекордною кількістю кандидатів за всю історію Кіпру.

Реклама

Опитування громадської думки прогнозують запеклу боротьбу між правоцентристським “Демократичним об'єднанням” та ультралівою “Прогресивною партією трудового народу Кіпру” (AKEL). Попередньо вони наберуть близько 20% голосів кожна. Для проходження в парламент партії мають подолати бар’єр у 3,6% голосів. 

Для консерваторів ці вибори стануть серйозним випробуванням політичної стійкості після внутрішньої напруженості, що виникла після обрання незалежного кандидата та колишнього члена “Демократичного об’єднання” Нікоса Христодулідеса президентом у 2023 році.

Тим часом AKEL сподівається виграти вибори вперше з 2006 року, скориставшись політичним імпульсом, який вона набула за останні роки.

Виборчі дільниці закриються о 18:00. Перші результати очікуються приблизно через пів години після закриття. 

О 21:30 мають стати відомі результати голосування та кількість місць, які отримає кожна партія.

На Кіпрі президент є одночасно главою держави та главою уряду, який безпосередньо призначає міністрів. Парламентські вибори мають більше значення для наступних президентських перегонів, запланованих на 2028 рік, оскільки спонукають партії формувати коаліції та висувати своїх кандидатів.

Кіпр до 30 червня головує в Раді Європейського союзу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies