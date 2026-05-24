На Кіпрі сьогодні проходять вибори до Національних зборів

За 56 мандатів змагаєтся рекордна кількістю кандидатів за всю історію острова.

Прогнозують боротьбу між правоцентристським “Демократичним об'єднанням” та ультралівою (AKEL)

Сьогодні на Кіпрі проходять вибори до 56 депутатів Національних зборів – парламенту країни.

Про це повідомляє Європейська правда.

За ці мандати змагаються 753 кандидати від 19 партійних списків та 9 незалежних кандидатів, що є рекордною кількістю кандидатів за всю історію Кіпру.

Опитування громадської думки прогнозують запеклу боротьбу між правоцентристським “Демократичним об'єднанням” та ультралівою “Прогресивною партією трудового народу Кіпру” (AKEL). Попередньо вони наберуть близько 20% голосів кожна. Для проходження в парламент партії мають подолати бар’єр у 3,6% голосів.

Для консерваторів ці вибори стануть серйозним випробуванням політичної стійкості після внутрішньої напруженості, що виникла після обрання незалежного кандидата та колишнього члена “Демократичного об’єднання” Нікоса Христодулідеса президентом у 2023 році.

Тим часом AKEL сподівається виграти вибори вперше з 2006 року, скориставшись політичним імпульсом, який вона набула за останні роки.

Виборчі дільниці закриються о 18:00. Перші результати очікуються приблизно через пів години після закриття.

О 21:30 мають стати відомі результати голосування та кількість місць, які отримає кожна партія.

На Кіпрі президент є одночасно главою держави та главою уряду, який безпосередньо призначає міністрів. Парламентські вибори мають більше значення для наступних президентських перегонів, запланованих на 2028 рік, оскільки спонукають партії формувати коаліції та висувати своїх кандидатів.

Кіпр до 30 червня головує в Раді Європейського союзу.