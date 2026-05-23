Йдеться про Морське Око — найбільше й одне з найвідоміших озер у польських Татрах.

Польща вирішила заборонити в’їзд до країни на 5 років українському блогеру Андрію Гавриліву, який приїхав до заповідного озера Морське Око на автомобілі, що є забороненим.

Про рішення заборонити українцю в’їзд до країни повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський.

“Винуватця заїзду до Морського Ока притягнуть до відповідальності. У зв’язку з порушенням громадського порядку, на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною в’їзду на територію Польщі на 5 років. Порушення закону завжди матиме жорстку реакцію”, – написав Кервінський.

Раніше вжити заходів щодо українця закликав прем'єр Польщі Дональд Туск.

“Заїзд українського водія дорогою до Морського Ока викликає зрозуміле обурення. Я звернувся до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі з проханням терміново встановити всі обставини цього інциденту та застосувати суворі заходи”, – написав Туск.

Відомо, що поліція оштрафувала блогера на 100 злотих, що є мінімальним штрафом за таке порушення. Втім штраф за це може становити аж до 5000 злотих. Таке рішення поліції викликало обурення серед поляків.

Сам блогер пояснив, що не побачив заборонного знаку. Він зазначив, що “попалися адекватні поліцейські”, які зрозуміли ситуацію.

Морське Око — це найбільше й одне з найвідоміших озер у польських Татрах. Воно розташоване в Татранському національному парку на висоті близько 1395 метрів над рівнем моря. Озеро має льодовикове походження й оточене високими гірськими вершинами, через що вважається одним із наймальовничіших місць Польщі.