Євросоюз підписав нову торговельну угоду з Мексикою

Вона замінить попередній договір, який діяв з 2000 року. 

​Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта і Клаудія Шейнбаум
Фото: Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images

Європейський Союз підписав нову торговельну угоду з Мексикою, яка замінить попередній договір, який діяв з 2000 року.

Про це повідомляє Euronews

Церемонія підписання відбулася під час саміту в Мехіко, в ній взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта, а також президентка Мексики  Клаудія Шейнбаум. 

"ЄС та Мексика прагнуть тісного стратегічного партнерства. Сьогоднішні модернізовані угоди визначають наше спільне бачення майбутнього та принесуть багато переваг обом сторонам", – зазначила фон дер Ляєн. 

Згідно з новою угодою, Євросоюз отримає доступ до нових ринків для агропродукції, фармацевтичних препаратів та обладнання.

У сфері сільського господарства угода відкриє нові ринки для мексиканських продуктів, таких як кава, фрукти, шоколад та сироп агави. Також буде захищено загалом 568 європейських та 26 мексиканських географічних зазначень, а також відкрито ринки державних закупівель.

Мексика є другим за величиною торговельним партнером ЄС у Латинській Америці, а ЄС – другим за величиною експортним ринком для Мексики. Обсяг торгівлі товарами між обома сторонами у 2025 році сягнув 86,8 млрд євро, а обсяг торгівлі послугами – 29,7 млрд євро у 2024 році.

Раніше цього року ЄС підписав нову торговельну угоду з Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм і погодив створення зони вільної торгівлі з Індією після майже 20 років переговорів.

