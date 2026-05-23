Євросоюз підписав нову торговельну угоду з Мексикою

Європейський Союз підписав нову торговельну угоду з Мексикою, яка замінить попередній договір, який діяв з 2000 року.

Про це повідомляє Euronews.

Церемонія підписання відбулася під час саміту в Мехіко, в ній взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта, а також президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

"ЄС та Мексика прагнуть тісного стратегічного партнерства. Сьогоднішні модернізовані угоди визначають наше спільне бачення майбутнього та принесуть багато переваг обом сторонам", – зазначила фон дер Ляєн.

Згідно з новою угодою, Євросоюз отримає доступ до нових ринків для агропродукції, фармацевтичних препаратів та обладнання.

У сфері сільського господарства угода відкриє нові ринки для мексиканських продуктів, таких як кава, фрукти, шоколад та сироп агави. Також буде захищено загалом 568 європейських та 26 мексиканських географічних зазначень, а також відкрито ринки державних закупівель.

Мексика є другим за величиною торговельним партнером ЄС у Латинській Америці, а ЄС – другим за величиною експортним ринком для Мексики. Обсяг торгівлі товарами між обома сторонами у 2025 році сягнув 86,8 млрд євро, а обсяг торгівлі послугами – 29,7 млрд євро у 2024 році.

Раніше цього року ЄС підписав нову торговельну угоду з Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм і погодив створення зони вільної торгівлі з Індією після майже 20 років переговорів.