ЄС ухвалив пакет оборонної допомоги Албанії на 21 млн євро

Рада ЄС ухвалила пакет допомоги для підтримку Збройних сил Албанії на 21 млн євро.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на заяву Ради ЄС.

Там повідомили, що це вже третій транш допомоги в рамках Європейського фонду миру з метою зміцнення оборонного потенціалу та боєздатності Збройних сил Албанії. Загальний обсяг допомоги становить 49 млн євро.

"Цей крок також посилить потенціал Албанії щодо участі в операціях та місіях Спільної політики безпеки та оборони ЄС та міжнародних коаліціях", - зазначили в Раді ЄС.

ЄС надасть Збройним силам Албанії легкі броньовані багатоцільові транспортні засоби, тактичні та інженерні транспортні засоби, а також навчання з експлуатації та техобслуговування.