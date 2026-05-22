ЄС ухвалив пакет оборонної допомоги Албанії на 21 млн євро

Євросоюз надасть Збройним силам країни броньовані, тактичні та інженерні транспортні засоби.

Фото: Epochtimes

Рада ЄС ухвалила пакет допомоги для підтримку Збройних сил Албанії на 21 млн євро.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на заяву Ради ЄС.

Там повідомили, що це вже третій транш допомоги в рамках Європейського фонду миру з метою зміцнення оборонного потенціалу та боєздатності Збройних сил Албанії. Загальний обсяг допомоги становить 49 млн євро.

"Цей крок також посилить потенціал Албанії щодо участі в операціях та місіях Спільної політики безпеки та оборони ЄС та міжнародних коаліціях", - зазначили в Раді ЄС.

ЄС надасть Збройним силам Албанії легкі броньовані багатоцільові транспортні засоби, тактичні та інженерні транспортні засоби, а також навчання з експлуатації та техобслуговування.

