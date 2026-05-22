ОАЕ приєдналися до Саудівської Аравії та Катару із закликом до Трампа не відновлювати війну

Вони побоюються відновлення бойових дій.

Об'єднані Арабські Емірати приєдналися до Саудівської Аравії та Катару у закликах до президента США Дональда Трампа дати шанс переговорам з Іраном і не відновлювати війну. 

Як повідомляє Bloomberg, звернення лідерів трьох держав викликане побоюваннями, що у разі відновлення бойових дій будь-яка відповідь з боку Тегерана занурить економіки країн Перської затоки в хаос. 

У розмовах із Трампом лідери зазначили, що військові дії не дозволять досягти довгострокових цілей США щодо Ірану.

Спільне звернення до Трампа підкреслює настороженість країн регіону через можливе повторення ситуації, що тривала з кінця лютого (коли Ізраїль та США розпочали війну проти Ірану) до перемир'я на початку квітня.

Під час попередніх бойових дій Іран та угруповання в Іраку, які він підтримував, завдали ударів тисячами дронів і ракет по території Перської затоки, що призвело до людських жертв та мільярдних збитків для портів та енергетичної інфраструктури. Загроза залишається актуальною: нещодавно під дроновий удар потрапила атомна електростанція в ОАЕ, і Абу-Дабі звинуватив проіранські сили в Іраку.

Іран та США погодили перемир'я 8 квітня і наразі обмінюються повідомленнями щодо мирної угоди за посередництва Пакистану.

Попри розбіжності країни Перської затоки координують свої дії. ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар надіслали спільного листа до міжнародного органу з нагляду за судноплавством, відкинувши спроби Ірану встановити постійний контроль над рухом в Ормузькій протоці.

Саудівська Аравія та ОАЕ вважають, що наразі США мають зосередитися на відкритті протоки та збереженні морської блокади іранських портів для тиску на Тегеран. 

  • До речі, Корпус вартових Ісламської революції заявив, що у разі відновлення ударів з боку США війна може вийти за межі Близького Сходу.
  • Два тижні тому між Іраном та США відбувся епізод відновлення бойових дій, коли Тегеран обстріляв американські військові кораблі, а у відповідь армія Сполучених Штатів завдала удару по військових об'єктах ісламської республіки.
  • Раніше також повідомлялося, що Трамп розглядає можливість відновлення масштабних ударів та наземної операції проти Ірану після повернення з офіційного візиту до Китаю. 
