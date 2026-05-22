ОАЕ приєдналися до Саудівської Аравії та Катару із закликом до Трампа не відновлювати війну

Об'єднані Арабські Емірати приєдналися до Саудівської Аравії та Катару у закликах до президента США Дональда Трампа дати шанс переговорам з Іраном і не відновлювати війну.

Як повідомляє Bloomberg, звернення лідерів трьох держав викликане побоюваннями, що у разі відновлення бойових дій будь-яка відповідь з боку Тегерана занурить економіки країн Перської затоки в хаос.

У розмовах із Трампом лідери зазначили, що військові дії не дозволять досягти довгострокових цілей США щодо Ірану.

Спільне звернення до Трампа підкреслює настороженість країн регіону через можливе повторення ситуації, що тривала з кінця лютого (коли Ізраїль та США розпочали війну проти Ірану) до перемир'я на початку квітня.

Під час попередніх бойових дій Іран та угруповання в Іраку, які він підтримував, завдали ударів тисячами дронів і ракет по території Перської затоки, що призвело до людських жертв та мільярдних збитків для портів та енергетичної інфраструктури. Загроза залишається актуальною: нещодавно під дроновий удар потрапила атомна електростанція в ОАЕ, і Абу-Дабі звинуватив проіранські сили в Іраку.

Іран та США погодили перемир'я 8 квітня і наразі обмінюються повідомленнями щодо мирної угоди за посередництва Пакистану.

Попри розбіжності країни Перської затоки координують свої дії. ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар надіслали спільного листа до міжнародного органу з нагляду за судноплавством, відкинувши спроби Ірану встановити постійний контроль над рухом в Ормузькій протоці.

Саудівська Аравія та ОАЕ вважають, що наразі США мають зосередитися на відкритті протоки та збереженні морської блокади іранських портів для тиску на Тегеран.