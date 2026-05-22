У Європі першу хвилю спеки очікують наступного тижня, а разом із нею – температурні рекорди

Через потужний антициклон температура буде до 11°C вищою за норму.

ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Першу хвилю спеки цього сезону очікують у Європі вже наступного тижня — температура може наблизитися до рекордних показників у Великій Британії, Франції та Іспанії, повідомляє Bloomberg

За прогнозами метеорологів, через потужний антициклон температура буде до 11°C вищою за норму. У Лондоні та інших районах Англії у понеділок очікують до 33°C, у Парижі — до 31°C, на південному заході Франції — до 35°C.

Найспекотніше буде в Іспанії: у деяких регіонах температура може сягнути 38°C. У країні вже оголосили жовтий рівень небезпеки через спеку.

У британській метеослужбі Met Office назвали майбутню хвилю спеки «доволі помітною подією». Метеорологи також попереджають, що через зміну клімату екстремальна спека в Європі ставатиме частішою.

