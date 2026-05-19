США виведуть 5 000 військових із Європи, а в довгостроковій перспективі ця кількість може зрости.

Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, підтвердивши попередню заяву президента Дональда Трампа, передає Bloomberg.

За словами генерала, значну частину цього контингенту (близько 4 000 осіб) становить бронетанкова бригада, яку планували відправити до Польщі, але тепер вона повертається назад. Крім того, США скасували розгортання батальйону далекобійної артилерії чисельністю близько 1 000 солдатів у Німеччині.

Це рішення стало несподіванкою для Варшави. Польща вважає себе зразковим союзником НАТО і на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшила свої військові витрати приблизно до 5% ВВП. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після телефонної розмови з очільником Пентагону Пітом Геґсетом заявив, що остаточного рішення щодо зменшення кількості американських військ у самій Польщі наразі немає.

Речник командування НАТО полковник Мартін О’Доннелл підкреслив, що це рішення «не стосується саме Польщі». Військові посадовці пояснюють, що розгортання бригади зупинили просто тому, що скасувати планову ротацію технічно легше та швидше, ніж виводити війська, які вже перебувають у країні.

Генерал Гринкевич запевнив, що перебуває на постійному зв'язку із союзниками на східному фланзі та вже провів зустріч із представниками Польщі і країн Балтії. Наразі Альянс вивчає загрози та шукає варіанти, як замінити американські підрозділи силами інших країн-членів НАТО.

Наприкінці тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. За інформацією дипломатів, союзники проситимуть США уникати подібних раптових рішень щодо переміщення військ у Європі в майбутньому.