Винищувач НАТО збив дрон над Естонією

У цей час дрони атакували російську територію. 

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Фото: Siim Lõvi/ERR

В Естонії близько 12 години 19 травня винищувач місії НАТО збив дрон над озером. Міністр оборони Ганно Певкур повідомив, що інформації про пошкодження немає, пише ERR.

Дрон відстежили й збили під час патрулювання повітряного простору. Естонські радари і Збройні сили Латвії зафіксували рух дрона у напрямку Південної Естонії. 

Дрон збили над озером

"Ми задіяли необхідні заходи, і винищувач місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії збив цей дрон", – сказав Певкур. 

Місце падіння уламків встановлюють. 

Сповіщення про небезпеку діяло в різних естонських регіонах. О 12:45 тривогу скасували. Попереднього разу естонців попереджали про повітряну загрозу 3 квітня. 

Сьогодні вранці та вдень дрони атакували російську територію.

Контекст

До країн Балтії і Фінляндії під час українських атак на Росію вже неодноразово потрапляли дрони – ймовірно, під діє РЕБ. У Латвії прем'єрка Евіка Сіліня пішла у відставку через розпад коаліції після звільнення міністра оборони. Той звільнився на тлі влучання безпілотників у нафтовий резервуар. 

