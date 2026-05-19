Зеленський доручив дипломатам перезавантажити відносини з Угорщиною і Грузією

Президент Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою оновили зовнішньополітичні завдання для дипломатичного корпусу на травень-червень.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати", - зазначив президент.

Він також обговорив із головою МЗС роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз. Зеленський наголосив, що Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів.

Сибіга також доповів презденту про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії.

"Ми прагнемо нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готові робити кроки назустріч", - зазначив Зеленський.

"Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі – поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські", - додав президент.

Раніше Зеленський також анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

Контекст

Угорщина. Після відставки уряду Віктора Орбана і приходу до влади партії "Тиса" на чолі з прем’єром Петером Мадяром, Київ і Будапешт заявили про готовність до перезапуску відносин.

Грузія. Після 2022 року Грузія відмовилася приєднатися до антиросійських санкцій. Після цього Київ запровадив санкції проти низки грузинських політиків, включно з прем’єром Іраклієм Кобахідзе та лідером "Грузинської мрії" Бідзіною Іванішвілі. Водночас президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні.

У 2024 році грузинський уряд призупинив переговори про вступ до ЄС до 2028 року, що спричинило масові протести.