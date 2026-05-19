Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСвіт

Малайзія вимагає від Норвегії понад $250 млн компенсації через скасовану оборонну угоду

Малайзія вже сплатила близько 126 мільйонів євро або 95% вартості контракту за ракетні системи.

Малайзія вимагає від Норвегії понад $250 млн компенсації через скасовану оборонну угоду
Міністр оборони Малайзії Мохамад Халед Нордін
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Малайзії Мохамад Халед Нордін заявив, що Норвегії направлено офіційне повідомлення з вимогою компенсації на суму понад 1 мільярд ринггітів (251,76 мільйона доларів США) після того, як Осло раптово скасувало експортні дозволи на постачання морської ракетної системи, призначеної для малайзійських бойових кораблів.

Про це пише Reuters.

Норвегія заявила, що відкликала окремі експортні ліцензії на конкретні оборонні технології для Малайзії через зміни у своїх правилах експортного контролю. Це рішення стало несподіванкою для Малайзії та спричинило дипломатичний конфлікт: прем’єр-міністр країни Анвар Ібрагім назвав дії Осло «односторонніми та неприйнятними».

Міністр оборони Мохамад Халед Нордін заявив, що уряд вимагатиме компенсації як прямих, так і непрямих витрат. За його словами, Малайзія вже сплатила близько 126 мільйонів євро або 95% вартості контракту за ракетні системи.Також Малайзія вимагатиме додаткового відшкодування для покриття витрат на демонтаж і заміну обладнання на кораблях, побудованих під норвезькі ракети, а також на перепідготовку персоналу.

Мохамад Халед заявив, що рішення Норвегії викликає питання щодо надійності міжнародних оборонних партнерів, особливо західних країн і членів НАТО.

Оборонний підрозділ норвезької групи Kongsberg у 2018 році повідомив про укладення контракту на 124 мільйони євро з Королівським військово-морським флотом Малайзії на постачання ракет NSM для шести прибережних бойових кораблів.

Минулого тижня Мохамад Халед також заявив, що існувала ще одна угода про постачання цієї системи для двох інших військових кораблів.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies