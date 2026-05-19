"Небачена корупція": Трамп створює фонд, який платитиме його соратникам

Президент США Дональд Трамп заявив про відмову від позову на 10 мільярдів доларів до Служби внутрішніх доходів IRS через розкриття його податкової інформації.

Як пише Deutshe Welle, у Білому домі стверджують, що було досягнуто позасудового урегулювання, відповідно до якого IRS має створити "фонд проти використання влади як зброї" на суму 1,7 мільярда доларів.

Критики республіканця одразу назвали цей крок "безпрецедентною корупцією". Фактично Трамп судився зі своїм власним урядом для того, щоб потім юридично оформити виплати собі та своїм соратникам - "жертвам переслідувань через політику Джо Байдена". Демократи у Конгресі вважають це рекетською схемою перекладання грошей з державного бюджету у кишені лояльних до президента посадовців.

Сам Трамп стверджує, що не причетний до створення "фонду", але переконує, що ним керуватимуть "дуже талановиті люди".