Reuters: Пакистан перекинув до Саудівської Аравії 8 тисяч військових і ескадрилью винищувачів

Пакистан розгорнув у Саудівській Аравії близько 8 тисяч військовослужбовців, ескадрилью винищувачів та систему протиповітряної оборони в межах двостороннього оборонного пакту між країнами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у сфері безпеки.

За даними агентства, Пакистан відправив до Саудівської Аравії близько 8000 своїх військових, ескадрилью приблизно з 16 винищувачів JF-17, а також два підрозділи безпілотників і китайську система ППО HQ-9.

Вся техніка обслуговується пакистанським персоналом, а фінансування здійснює Саудівська Аравія.

Reuters зазначає, що частина пакистанських військових та авіаційних фахівців виконує переважно консультативні та тренувальні функції. Водночас у королівстві вже перебували тисячі пакистанських військових у межах попередніх оборонних домовленостей.

За словами одного з урядових джерел, конфіденційний оборонний пакт між Ісламабадом і Ер-Ріядом передбачає можливість розміщення до 80 тисяч пакистанських військових у Саудівській Аравії для захисту кордонів королівства.

Також джерела повідомили, що угода може включати розгортання пакистанських військових кораблів, однак Reuters не змогло незалежно підтвердити, чи прибули вони до Саудівської Аравії.

Масштаб перекидання військ свідчить про значно ширшу участь Пакистану, ніж символічна чи консультативна місія.

Попри це, Ісламабад одночасно виступає одним із ключових посередників у конфлікті між Іраном та США. Саме Пакистан допоміг організувати переговори між Вашингтоном і Тегераном та сприяв досягненню режиму припинення вогню, який триває останні шість тижнів.