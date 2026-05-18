В ОАЕ заявили, що удар дрона спричинив пожежу на атомній електростанції

Об’єднані Арабські Емірати заявили, що удар безпілотника спричинив пожежу на території атомної електростанції «Барака». Постраждалих немає, а рівень радіації залишається безпечним.

Як пише Financial Times, пожежу, яка виникла в електрогенераторі за межами внутрішнього периметра електростанції «Барака» внаслідок удару дрона, ліквідовують.

ОАЕ не поклали відповідальність за атаку на жодну сторону, і ніхто не взяв на себе відповідальність за неї. Від початку війни Іран запустив майже 3000 дронів і ракет по ОАЕ, атакуючи держави Перської затоки з метою підвищити ціну конфлікту для США, їхніх регіональних союзників та світової економіки.

Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що атаки «є небезпечною ескалацією, неприйнятним актом агресії та прямою загрозою безпеці країни».

Також у відомстві заявили, що ОАЕ «залишають за собою всі суверенні, законні, дипломатичні та військові права на відповідь на будь-які загрози, звинувачення чи ворожі дії способом, який гарантує захист їхнього суверенітету».

За даними Міністерства оборони ОАЕ, дрон, який влучив в електрогенератор на «Бараці», був одним із трьох безпілотників, що проникли до країни із західного кордону. Два інші були перехоплені.

Міжнародне агентство з атомної енергії висловило «серйозне занепокоєння» через інцидент на АЕС, але повідомило, що ОАЕ запевнили агентство: рівень радіації залишається нормальним. У неділю влада ОАЕ заявила, що енергоблок продовжує працювати у штатному режимі.

АЕС «Барака», розташована поблизу узбережжя ОАЕ та кордону із Саудівською Аравією, почала роботу у 2021 році як перша комерційна атомна електростанція в арабському світі. Станцію збудовано за південнокорейськими технологіями. За даними Emirates Nuclear Energy Company, вона забезпечує близько чверті потреб ОАЕ в електроенергії.

Станція є ключовою для енергетичних потреб країни, а також важливою частиною стратегії диверсифікації економіки, спрямованої на скорочення вуглецевого сліду шляхом забезпечення чистою енергією промисловості, бізнесу, домогосподарств і державних установ.

Країнам Перської затоки знадобляться місяці для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених унаслідок війни, яка триває вже одинадцятий тиждень. Повну потужність найбільшого газового заводу ОАЕ, який двічі зазнав ударів минулого місяця, вдасться відновити лише наступного року.