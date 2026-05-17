"Європа має бути в перемовинах": Зеленський обговорив із Коштою перспективи процесу мирних перемовин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Співрозмовники детально обговорили перспективи процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Зеленський поінформував про нещодавні контакти з різними лідерами у Європі та з американською стороною.

"Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос і присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу", – наголосив президент України.

Також ішлося про євроінтеграцію України. Зеленський запевнив, що наша країна готова до відкриття кластерів. Із Коштоювони обговорили графік і необхідну комунікацію щодо цього.

Зеленський також подякував президенту Євроради за підтримку нашої держави та людей.