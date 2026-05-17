До України завітав американський ілюзіоніст Девід Блейн

Його мати походить з Одеси, а свою доньку він назвав саме на честь українського міста - Дессою.

Американський ілюзіоніст Девід Блейн приїхав до України. 

Про це повідомила пресслужба Укрзлізниці, зазначивши, що Блейн став пасажиром на шляху до Львова, Києва та Харкова.

"Девід приїхав підтримати та надихнути наших поранених, залізничників та дітей «Залізної Зміни». Його магія не лишає байдужим нікого, а з Україною його поєднують ще й корені - мама Девіда походить з Одеси, а свою єдину рідну доньку він назвав саме на честь українського міста. Магічний візит відбувся завдяки фонду All Hands and Hearts, а Девід Блейн обіцяє повернутися - цього разу до Одеси.", - йдеться в повідомленні. 

Девід Блейн - це американський ілюзіоніст. Він став відомим після телешоу Street Magic, а його еого екстремальні трюки та особливий стиль часто ставали основою для інтернет-мемів. 

Найвідоміший - пародійне відео David Blaine Street Magic на YouTube, де актори жартують над його фокусами та реакціями людей.  

