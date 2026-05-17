Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСвіт

Син голови Палестинської адміністрації отримав керівну роль у політичній партії батька

Ясcер Аббас став членом Центрального комітету ФАТХ – найвищого керівного органу партії.

Син голови Палестинської адміністрації отримав керівну роль у політичній партії батька
Яссер Аббас
Фото: fr.timesofisrael.com

Мільйонер-бізнесмен Ясcер Аббас – син голови Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса, отримав керівну роль у політичній партії свого батька ФАТХ.

Поро це пише Reuters з посиланням на представника партії.

Призначення відбулося на тлі боротьби за контроль над Палестинською адміністрацією (ПА).

Яссер Аббас став членом Центрального комітету ФАТХ – найвищого керівного органу партії, на першій генеральній конференції політсили за майже десять років. 

90-річний Махмуд Аббас залишиться головою партії.

ПА була створена як тимчасова адміністрація відповідно до угод в Осло 1990-х років між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини – структурою, яка досі визнається на міжнародному рівні представником палестинського народу. 

Впливова ФАТХ домінує як у Палестинській національній адміністрації, так і в Організації визволення Палестини. 

Прихід сина Аббаса в політику посилив спекуляції про те, що президент може прагнути призначити 64-річного Яссера своїм наступником на посаді голови ФАТХ. Цей крок розкритикували деякі посадовців ФАТХу, які стверджують, що він не зможе об'єднати палестинців або допомогти їм визначити нове політичне майбутнє після років без національних виборів чи конкретної стратегії до створення держави.

Відколи Махмуд Аббас 20 років був обраний наступником засновника ФАТХу Ясіра Арафата, палестинці почали вважати ПА неефективною та корумпованою. Аббас після закінчення терміну його мандата у 2009 році управляє через укази.

  • У 2007 році сили ФАТХу Аббаса у Смузі Гази розгромили бойовики ХАМАСу, які захопили контроль над анклавом. За рік перед цим ХАМАС здобув упевнену перемогу на палестинських парламентських виборах.
  • Мирні переговори з Ізраїлем, які мали призвести до створення Палестинської держави на Західному березі річки Йордан, у Газі та Східному Єрусалимі, провалилися у 2014 році через розширення ізраїльських поселень після розділу територій, призначених для палестинської держави. Палестинська адміністрація також бореться з фінансовою кризою.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies