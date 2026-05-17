Син голови Палестинської адміністрації отримав керівну роль у політичній партії батька

Мільйонер-бізнесмен Ясcер Аббас – син голови Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса, отримав керівну роль у політичній партії свого батька ФАТХ.
Поро це пише Reuters з посиланням на представника партії.
Призначення відбулося на тлі боротьби за контроль над Палестинською адміністрацією (ПА).
Яссер Аббас став членом Центрального комітету ФАТХ – найвищого керівного органу партії, на першій генеральній конференції політсили за майже десять років.
90-річний Махмуд Аббас залишиться головою партії.
ПА була створена як тимчасова адміністрація відповідно до угод в Осло 1990-х років між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини – структурою, яка досі визнається на міжнародному рівні представником палестинського народу.
Впливова ФАТХ домінує як у Палестинській національній адміністрації, так і в Організації визволення Палестини.
Прихід сина Аббаса в політику посилив спекуляції про те, що президент може прагнути призначити 64-річного Яссера своїм наступником на посаді голови ФАТХ. Цей крок розкритикували деякі посадовців ФАТХу, які стверджують, що він не зможе об'єднати палестинців або допомогти їм визначити нове політичне майбутнє після років без національних виборів чи конкретної стратегії до створення держави.
Відколи Махмуд Аббас 20 років був обраний наступником засновника ФАТХу Ясіра Арафата, палестинці почали вважати ПА неефективною та корумпованою. Аббас після закінчення терміну його мандата у 2009 році управляє через укази.
- У 2007 році сили ФАТХу Аббаса у Смузі Гази розгромили бойовики ХАМАСу, які захопили контроль над анклавом. За рік перед цим ХАМАС здобув упевнену перемогу на палестинських парламентських виборах.
- Мирні переговори з Ізраїлем, які мали призвести до створення Палестинської держави на Західному березі річки Йордан, у Газі та Східному Єрусалимі, провалилися у 2014 році через розширення ізраїльських поселень після розділу територій, призначених для палестинської держави. Палестинська адміністрація також бореться з фінансовою кризою.