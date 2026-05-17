Син голови Палестинської адміністрації отримав керівну роль у політичній партії батька

Мільйонер-бізнесмен Ясcер Аббас – син голови Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса, отримав керівну роль у політичній партії свого батька ФАТХ.

Поро це пише Reuters з посиланням на представника партії.

Призначення відбулося на тлі боротьби за контроль над Палестинською адміністрацією (ПА).

Яссер Аббас став членом Центрального комітету ФАТХ – найвищого керівного органу партії, на першій генеральній конференції політсили за майже десять років.

90-річний Махмуд Аббас залишиться головою партії.

ПА була створена як тимчасова адміністрація відповідно до угод в Осло 1990-х років між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини – структурою, яка досі визнається на міжнародному рівні представником палестинського народу.

Впливова ФАТХ домінує як у Палестинській національній адміністрації, так і в Організації визволення Палестини.

Прихід сина Аббаса в політику посилив спекуляції про те, що президент може прагнути призначити 64-річного Яссера своїм наступником на посаді голови ФАТХ. Цей крок розкритикували деякі посадовців ФАТХу, які стверджують, що він не зможе об'єднати палестинців або допомогти їм визначити нове політичне майбутнє після років без національних виборів чи конкретної стратегії до створення держави.

Відколи Махмуд Аббас 20 років був обраний наступником засновника ФАТХу Ясіра Арафата, палестинці почали вважати ПА неефективною та корумпованою. Аббас після закінчення терміну його мандата у 2009 році управляє через укази.