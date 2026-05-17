Сьогодні тривають вибори у найнаселенішому регіоні Іспанії

Андалусія, найнаселеніший регіон Іспанії, проводить сьогодні вибори, повідомляє Bloomberg.

В опитуваннях лідирує і зберігає свою більшість Народна партія, яка вже керує регіоном.

Близько 6,8 мільйона виборців вирішать, чи отримає регіональний президент Хуанма Морено третій термін.

Опитування вказують на перемогу Народної партії, хоча Морено може не отримати абсолютну більшість в 109-місному парламенті та потребуватиме підтримки ультраправої партії Vox, яка зберігає тенденцію до зростання попри нещодавнє уповільнення.

Головним його суперником є Марія Хесус Монтеро, яка донедавна була віцепрем'єр-міністеркою і міністеркою фінансів в уряді прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Поразка Монтеро, яка має другу позицію в Іспанській соціалістичній робітничій партії (PSOE) на національному рівні, може стати ударом для Санчеса в регіоні, який тривалий час вважався оплотом соціалістів і ключем до його переобрання у 2027 році. Ця партія вже зазнала невдач на нещодавніх регіональних виборах в Естремадурі, Арагоні та Кастильї-і-Леоні.