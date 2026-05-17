Усі мешканці Мальти отримають доступ до сервісу ChatGPT Plus, повідомляє Reuters.
Американська компанія зі штучного інтелекту OpenAI підписала відповідну угоду з урядом Мальти.
Мешканці острівної країни матимуть доступ до чат-боту протягом одного року після того, як пройдуть безкоштовний курс з використання штучного інтелекту.
Програма стартує вже у травні та, як очікується, буде масштабуватися. У ній також зможуть взяти участь громадяни Мальти, які проживають за кордоном.
“Ми перетворюємо незнайому концепцію на практичну допомогу для наших сімей, студентів та працівників”, – заявив міністр економіки Мальти Сільвіо Шембрі.
Мальта є першою країною, яка запустила таку програму.
Компанія OpenAI не розкрила фінансові деталі угоди.