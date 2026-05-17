Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСвіт

Усі мешканці Мальти отримають доступ до сервісу ChatGPT Plus

Мальта є першою країною, яка запустила таку програму.

Усі мешканці Мальти отримають доступ до сервісу ChatGPT Plus
Фото: pexels/sanketgraphy

Усі мешканці Мальти отримають доступ до сервісу ChatGPT Plus, повідомляє Reuters.

Американська компанія зі штучного інтелекту OpenAI підписала відповідну угоду з урядом Мальти.

Мешканці острівної країни матимуть доступ до чат-боту протягом одного року після того, як пройдуть безкоштовний курс з використання штучного інтелекту.

Програма стартує вже у травні та, як очікується, буде масштабуватися. У ній також зможуть взяти участь громадяни Мальти, які проживають за кордоном.

“Ми перетворюємо незнайому концепцію на практичну допомогу для наших сімей, студентів та працівників”, – заявив міністр економіки Мальти Сільвіо Шембрі.

Мальта є першою країною, яка запустила таку програму.

Компанія OpenAI не розкрила фінансові деталі угоди.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies