Усі мешканці Мальти отримають доступ до сервісу ChatGPT Plus, повідомляє Reuters.

Американська компанія зі штучного інтелекту OpenAI підписала відповідну угоду з урядом Мальти.

Мешканці острівної країни матимуть доступ до чат-боту протягом одного року після того, як пройдуть безкоштовний курс з використання штучного інтелекту.

Програма стартує вже у травні та, як очікується, буде масштабуватися. У ній також зможуть взяти участь громадяни Мальти, які проживають за кордоном.

“Ми перетворюємо незнайому концепцію на практичну допомогу для наших сімей, студентів та працівників”, – заявив міністр економіки Мальти Сільвіо Шембрі.

Мальта є першою країною, яка запустила таку програму.

Компанія OpenAI не розкрила фінансові деталі угоди.