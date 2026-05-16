Автомобіль в’їхав у пішоходів в італійському місті Модена, щонайменше восьмеро людей постраждали

Четверо з них перебувають у важкому стані. Тікаючи з місця події, водій поранив ножем одного із перехожих, які намагалися його зупинити.

Автомобіль в'їхав у пішоходів в італійській місті Модена, 16 травня 2026
Фото: EPA/UPG

У північному італійському місті Модена чоловік на автомобілі в’їхав у натовп людей, унаслідок чого постраждали щонайменше восьмеро осіб, передає Reuters із посиланням на дані поліції.

Водій — 30-річний уродженець Бергамо північноафриканського походження, який переїхав до провінції Модена, — після того, як автомобіль врізався у вітрину магазину, намагався втекти, повідомив мер міста.

Чоловіка, який тікав, зупинили перехожі. Одного з них водій поранив ножем. Згодом поліція затримала нападника.

За словами джерела в МВС Італії, чоловік проходив лікування через психічні розлади. Водночас мотиви його дій і можливий терористичний характер інциденту наразі не відомі.

Серед постраждалих четверо перебувають у тяжкому стані, двох людей гелікоптером доправили до лікарні в Болоньї, що приблизно за 40 км від Модени, повідомив мер міста Массімо Меццетті.

«Схоже, водій навмисно виїхав на тротуар і збив кількох людей», — сказав Меццетті.

Чоловік, якого поранили ножем, розповів RaiNews24, що почув крики та звуки падіння людей і кинувся на землю, коли автомобіль наближався. За його словами, водій виглядав так, ніби перебував під впливом алкоголю або наркотиків. Офіційно це не підтверджено.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила у соцмережі X, що висловлює солідарність із постраждалими та їхніми родинами.

«Те, що сталося в Модені, є надзвичайно серйозним. Я впевнена, що винного буде притягнуто до повної відповідальності», — написала вона.

