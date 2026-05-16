Швеція затримала другого члена екіпажу підсанкційного танкера Sea Owl

Раніше, 12 березня, Берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I біля Треллеборга. Тоді було врозпочато розслідування за підозрою у порушенні морського законодавства через неналежний технічний стан судна. Тепер відкрито нове провадження. Про це повідомляє Берегова охорона Швеції.
У п’ятницю, 15 травня, прокурор розпочав нове розслідування, а ще одного члена екіпажу судна Sea Owl I затримали. Його підозрюють у використанні підроблених документів за обтяжувальних обставин.
12 березня Берегова охорона піднялася на борт судна через підозру, що воно ходило під фальшивим прапором у шведських територіальних водах. Члена екіпажу, якого тоді взяли під варту, пізніше звільнили. Новий капітан перебрав відповідальність за судно, а до Шведського транспортного агентства подали документи щодо нового прапора держави реєстрації. Тепер і ці документи підозрюють у підробці.
Наразі затримано вже другого члена екіпажу, а Берегова охорона під керівництвом прокурора проводить слідчі дії на борту судна. У операції також брала участь регіональна спецгрупа поліції південного регіону Швеції.
Факти про Sea Owl I
Танкер Sea Owl I у березні ходив під прапором Коморських Островів. Берегова охорона підозрює, що судно не внесене до суднового реєстру цієї країни, а отже ходило під фальшивим прапором і не мало держави, яка б гарантувала безпеку на борту.
Судно внесене до санкційного списку ЄС. З 12 березня 2026 року Sea Owl I стоїть на якорі біля Треллеборга.
- Sea Owl I — танкер довжиною 228 метрів, збудований у 2007 році.
- Останніми роками судно перевозило нафтопродукти між Росією та Бразилією.
- Танкер прямував із Сантуса (Бразилія) до Приморська.
- За наявною інформацією, судно не має вантажу.
- Проти танкера діють санкції кількох країн, зокрема ЄС.
Берегова охорона наразі не надає додаткової інформації про операцію та розслідування.