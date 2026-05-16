Швеція затримала другого члена екіпажу підсанкційного танкера Sea Owl

Судно ймовірно належить до “тіньового флоту” РФ. Останніми роками воно перевозило нафтопродукти між Росією та Бразилією.

Раніше, 12 березня, Берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I біля Треллеборга. Тоді було врозпочато розслідування за підозрою у порушенні морського законодавства через неналежний технічний стан судна. Тепер відкрито нове провадження. Про це повідомляє Берегова охорона Швеції.

У п’ятницю, 15 травня, прокурор розпочав нове розслідування, а ще одного члена екіпажу судна Sea Owl I затримали. Його підозрюють у використанні підроблених документів за обтяжувальних обставин.

12 березня Берегова охорона піднялася на борт судна через підозру, що воно ходило під фальшивим прапором у шведських територіальних водах. Члена екіпажу, якого тоді взяли під варту, пізніше звільнили. Новий капітан перебрав відповідальність за судно, а до Шведського транспортного агентства подали документи щодо нового прапора держави реєстрації. Тепер і ці документи підозрюють у підробці.

Наразі затримано вже другого члена екіпажу, а Берегова охорона під керівництвом прокурора проводить слідчі дії на борту судна. У операції також брала участь регіональна спецгрупа поліції південного регіону Швеції.

Факти про Sea Owl I

Танкер Sea Owl I у березні ходив під прапором Коморських Островів. Берегова охорона підозрює, що судно не внесене до суднового реєстру цієї країни, а отже ходило під фальшивим прапором і не мало держави, яка б гарантувала безпеку на борту.

Судно внесене до санкційного списку ЄС. З 12 березня 2026 року Sea Owl I стоїть на якорі біля Треллеборга.

Sea Owl I — танкер довжиною 228 метрів, збудований у 2007 році.

Останніми роками судно перевозило нафтопродукти між Росією та Бразилією.

Танкер прямував із Сантуса (Бразилія) до Приморська.

За наявною інформацією, судно не має вантажу.

Проти танкера діють санкції кількох країн, зокрема ЄС.

Берегова охорона наразі не надає додаткової інформації про операцію та розслідування.