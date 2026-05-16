NYT: Трамп розглядає нову військову операцію проти Ірану після повернення з Китаю

Обговорюються нові масовані удари по військовій та стратегічній інфраструктурі Ірану.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення масштабних ударів та наземної операції проти Ірану після повернення з офіційного візиту до Китаю.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації США та Пентагоні.

За даними видання, американське військове командування вже підготувало кілька сценаріїв можливої ескалації конфлікту у випадку остаточного провалу переговорів із Тегераном.

Серед варіантів, які обговорюються у Вашингтоні, – нові масовані удари по військовій та стратегічній інфраструктурі Ірану, а також спеціальна операція із захоплення іранських ядерних матеріалів на об’єкті в Ісфахані.

Як зазначає видання, до регіону вже перекинули кілька сотень американських військових сил спеціальних операцій.

Втім, остаточного рішення щодо початку нової фази військових дій Трамп наразі не ухвалив. Паралельно США, Ізраїль та країни Близького Сходу проводять консультації щодо можливого компромісу навколо Ормузької протоки та ядерної програми Ірану.