Сьєрра-Леоне прийме сотні західноафриканців, депортованих США

Сьєрра-Леоне підписала з США Угоду про громадян третіх країн, згідно з якою вона прийматиме 300 людей зі США на рік.

Сьєрра-Леоне погодилася прийняти сотні мігрантів із Західної Африки, яких депортують Сполучені Штати. Перший рейс із 25 громадянами Сенегалу, Гани, Гвінеї та Нігерії прибуде до Сьєрра-Леоне 20 травня.

Про це агенцію Reuters повідомив міністр закордонних справ країни Тімоті Кабба.

«Сьєрра-Леоне підписала з США Угоду про громадян третіх країн, згідно з якою вона прийматиме 300 громадян ЕКОВАС (Економічне співтовариство країн Західної Африки-ред.) зі США на рік, максимум 25 на місяць», – сказав Кабба, маючи на увазі західноафриканський регіональний блок.

Незрозуміло, чи дозволять депортованим, відправленим до Сьєрра-Леоне, залишитися там. Кабба не сказав, що його країна отримає в обмін на прийняття депортованих.

США раніше відправляли депортованих з третіх країн до африканських держав, включаючи Демократичну Республіку Конго , Гану, Камерун, Екваторіальну Гвінею та Есватіні. Це викликало критику з боку експертів-юристів та правозахисних груп щодо правової основи для перевезень та поводження з депортованими до країн, громадянами яких вони не є.

Домовленість Сьєрра-Леоне щодо прийняття лише депортованих з країн ЕКОВАС схожа на домовленість Гани. Раніше писали про те, як депортовані до Гани, Екваторіальної Гвінеї та інших країн континенту потім були змушені повернутися до своїх країн, незважаючи на отримання захисту за рішенням суду в США, який мав запобігти цьому.

Раніше писали, що загальна вартість вивезення осіб з третіх країн невідома, але що понад 32 мільйони доларів було надіслано безпосередньо до п'яти країн – Екваторіальної Гвінеї, Руанди, Сальвадору, Есватіні та Палау.

США та Сьєрра-Леоне й раніше мали розбіжності щодо депортацій. У 2017 році, за часів першої адміністрації Трампа, Вашингтон заявив, що посольство США у Фрітауні відмовлятиме у видачі туристичних та ділових віз міністерству закордонних справ та імміграційним службам Сьєрра-Леоне, оскільки уряд відмовлявся приймати депортованих із Сьєрра-Леоне.