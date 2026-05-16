Трамп заявив про знищення другого командира ІДІЛ Абу-Білала аль-Мінукі

Президент США Дональд Трамп заявив, що другий за ланкою командувач ІДІЛ у світі Абу-Білал аль-Мінукі був убитий в результаті операції, проведеної американськими та нігерійськими силами.

Американського президента цитує Reuters.

«Сьогодні ввечері, за моїм наказом, хоробрі американські війська та Збройні сили Нігерії бездоганно виконали ретельно сплановану та дуже складну місію з усунення найактивнішого терориста у світі з поля бою. Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командування ІДІЛ у світі, думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що у нас є джерела, які тримали нас в курсі того, що він робить», – повідомив Трамп у Truth Social, але не розкрив точне місце проведення операції.

Згідно з даними Федерального реєстру США, аль-Мінукі, громадянин Нігерії, був визнаний терористом адміністрацією Байдена у 2023 році.

Трамп, який раніше звинувачував Нігерію в нездатності захистити християн від ісламістських бойовиків на північному заході, подякував уряду Нігерії за партнерство в операції.

Нігерія заперечує дискримінацію будь-якої релігії, стверджуючи, що її сили безпеки атакують озброєні групи, які нападають як на християн, так і на мусульман.

У грудні США завдали ударів по бойовиках, пов'язаних з "Ісламською державою" у Нігерії. Відтоді Вашингтон розгорнув безпілотники та 200 військовослужбовців для навчання та розвідувальної підтримки нігерійських військових проти повстанців, пов'язаних з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою".