Мадяр планує передати дитячому будинку в Україні компенсації, що мали отримати ексміністри уряду Орбана

За законом Угорщини, міністри, які йдуть у відставку, мають право на компенсаційні виплати.

Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Новий уряд Угорщини передасть компенсаційні виплати, які належать міністрам експремʼєра Угорщини Віктора Орбана, дитячому будинку в Україні.

Про це пише Суспільне, цитуючи заяву очільник угорського уряду Петера Мадяра.

Зазначається, що за законом Угорщини, міністри, які йдуть у відставку після програшу Орбана на виборах 12 квітня, мають право на компенсаційні виплати. Сума виплат залежить від часу перебування на посаді, але йдеться про майже 1 мільярд форинтів (€2,8 млн).

Мадяр звинуватив Орбана та членів партії "Фідес" у тому, що вони через "корупцію та кумівство" загнали країну в борги. Він вказав на стрімке зростання державного боргу до майже 75% ВВП та інфляцію у 26%, тоді як мільярдери, за його словами, заробили статки на державних контрактах.

"Я закликаю міністрів, які зруйнували нашу країну та завели її в борги, навіть не думати про те, щоб брати ці гроші. З огляду на той стан, у якому вони залишили країну, це найменше, що вони можуть зробити – не брати десятки мільйонів форинтів компенсацій", – заявив Мадяр.

Новий і попередній уряди Угорщини погодилися передати ці гроші дитячому будинку в українському селі, де переважно проживає угорська меншина.

  Угорщина викликала російського посла через атаку на Закарпаття. Країна рішуче засудила масований удар по Україні.
