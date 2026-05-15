Корнійчук: балкер з вивезеним з окупованих територій українським зерном прибув до Туреччини

Після невдалої спроби розвантаження в Ізраїлі, балкер прибув до Туреччини.

Євген Корнійчук

Балкер Panormitis, який перевозить крадене Росією українське зерно з ТОТ, після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі прибув до Туреччини. 

Про це в коментарі The Times of Israel повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, українська сторона сподівається, що турецька влада відреагує на ситуацію так само, як це зробив Ізраїль.

"Ми сподіваємося, що вони вчинять правильно, як це зробив Ізраїль", – зазначив Корнійчук.

Він також повідомив, що українські дипломати вже працюють з офіційною Анкарою щодо цього питання.

Згідно з даними сервісу руху кораблів MarineTraffic, станом на вечір 15 травня балкер Panormitis перебуває у порту міста Іскендерун у Туреччині.

Контекст

  • 27 квітня МЗС України повідомило, що уже два судна з краденим на окупованій території України зерном прибуло до портів Хайфи. МЗС запросило посла Ізраїлю для вручення йому ноти протесту. 
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що дії Росії підривають відносини між Ізраїлем та Україною, а його ізраїльський колега Гідеон Саар відповів на обурення посла дописом у X, заявивши, що дипломатичні відносини «не ведуться у Twitter».
  • Після цього президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку санкційного пакету. Він вважає, що влада Ізраїлю не може не знати, яке зерно прибувають до портів.
  • Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS / «Панорамітис» та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна, і направив відповідний пакет документів до Ізраїлю. Там ці документи вивчають. 
  • У результаті, 30 квітня Ізраїльська асоціація імпортерів зерна повідомила, що російському судну із краденою українською пшеницею не дозволять розвантажитися в Ізраїлі.
