Корнійчук: балкер з вивезеним з окупованих територій українським зерном прибув до Туреччини

Після невдалої спроби розвантаження в Ізраїлі, балкер прибув до Туреччини.

Балкер Panormitis, який перевозить крадене Росією українське зерно з ТОТ, після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі прибув до Туреччини.

Про це в коментарі The Times of Israel повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, українська сторона сподівається, що турецька влада відреагує на ситуацію так само, як це зробив Ізраїль.

"Ми сподіваємося, що вони вчинять правильно, як це зробив Ізраїль", – зазначив Корнійчук.

Він також повідомив, що українські дипломати вже працюють з офіційною Анкарою щодо цього питання.

Згідно з даними сервісу руху кораблів MarineTraffic, станом на вечір 15 травня балкер Panormitis перебуває у порту міста Іскендерун у Туреччині.

