Росіяни атакували об'єкт "Запоріжжяобленерго"

Пошкоджено службовий транспорт.

Наслідки обстрілів окупантами енергосистеми України
Фото: Віталій Коваль/ Facebook

Армія РФ завдала удару по адміністративній будівлі "Запоріжжяобленерго". Про це повідомив керівник підприємства Андрій Стасевський.

За його словами, це вже другий за останні півтора тижня, коли росіяни атакують адміністративні об’єкти енергокомпанії. Цього разу під удар потрапила будівля одного зі структурних підрозділів.

Внаслідок вибухової хвилі в будівлі вибито шибки, також пошкоджено службовий автотранспорт. Люди не постраждали.

За інформацією "Запоріжжяобенерго", за короткий час після атаки працівники структурного підрозділу вже встигли повернути електропостачання понад 5,6 тисячі родин у Запорізькій області.

