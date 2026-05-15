З російського полону вдалося повернути чотирьох цивільних мешканців Сумщини

У 2025 році окупанти насильно вивезли цивільних українців.

Під час сьогоднішнього обміну, окрім українських військових, вдалося повернути додому чотирьох цивільних з Сумської області, яких росіяни насильно вивезли у 2025 році. 

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні, окрім українських військових, вдалося повернути додому 4 цивільних мешканців Сумської області, яких російські військові насильно вивезли з власних домівок у 2025 році. Серед повернених – цивільні громадяни віком від 61 до 85 років. Сьогодні вони успішно повернулися в Україну та незабаром возз’єднаються зі своїми рідними", – ідеться у повідомленні.

За словами омбудсмана, повернення стало результатом попередньої роботи в межах гуманітарного діалогу з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Білорусі, а також за участі голови Білоруського парламентського комітету із соціального захисту та праці Ірини Костевич.

"Дії РФ є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об’єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. Втім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян", – наголошує Лубінець.

