Кабмін скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок

Тепер це незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.

Фото: телеграм-канал прем'єр-міністра України

Кабінет Міністрів скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що це стосується жінок незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.

  • 6 травня уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для частини жінок, які працюють у державному секторі, під час воєнного стану.
  • Свириденко тоді пояснила, що ці обмеження для ключових посад потрібні для того, щоб забезпечити стабільну роботу державних інституцій під час війни.
  • Раніше - у січні 2023 року - в Україні встановили правила перетину кордону для посадовців і державних службовців під час воєнного стану. Тоді Кабмн запровадив норму, за якою народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці, а також інші визначені категорії працівників можуть виїжджати за кордон лише в разі службового відрядження.
