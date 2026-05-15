На Харківщині ексначальника Управління поліції охорони підозрюють у розтраті 2 млн грн на закупівлі пального

Слідство вважає, що ціни у договорах на постачання палива були суттєво завищені.

Фото: прокуратура

Колишньому начальнику Управління поліції охорони в Харківській області повідомили про підозру у розтраті майже 2 млн грн під час закупівлі пального для службового транспорту. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, після проведення відкритих торгів посадовець уклав із підприємством два договори на постачання майже 500 тисяч літрів бензину та дизеля.

Прокуратура стверджує, що ціни у договорах були значно вищими за середньоринкові та роздрібні ціни на АЗС. Щоб оформити закупівлю, підозрюваний підписав листи про нібито зниження вартості пального до ринкового рівня, однак фактично ціна не змінилася.

Попри це, він розпорядився провести передоплату за завищеними тарифами. За версією слідства, через це постачальнику переплатили майже 2 млн грн державних коштів.

