​​ВАКС стягнув з нардепа від “Слуг народу” Сергія Литвиненка понад 7 млн грн

Суд вирішив стягнути вартість трьох елітних авто у сумі понад 7,2 млн грн.

Сергій Литвиненко
Фото: скріншот

Вищий антикорсуд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи народного депутата від “Слуги народу” Сергія Литвиненка. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Йдеться про автомобілі:

  • Toyota Land Cruiser 200,
  • BMW 730LD,
  • BMW Х5.

Суд вирішив стягнути вартість авто у сумі понад 7,2 млн грн.

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС - Тетяна Литвинко, Наталія Мовчан, Катерина Сікора.

Суд встановив, що упродовж 2020-2021 років пов’язана юридична особа та неофіційні водії нардепа придбали три авто. 

Наприклад, Land Cruiser записаний на помічника Литвиненка. У коментарі для “Бігус інфо” той запевняв, що авто вдалося купити, скидаючись всією родиною та завдяки доходам від бджолярства.

Насправді автівкою користувався ними саме Литвиненко, який навіть отримав допуск для заїзду на територію Ради. 

Втім законні доходи нардепа не дозволяли йому придбати ці автомобілі, тому суд і вирішив стягнути активи сумнівного походження.

