Обшуки під час спецоперації проти тіньового ринку вейпів

В Укрїні правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти тіньового ринку рідин для вейпів. Пройшли одночасно сотні обшуків.

Про це повідомили у Нацполіції, а також написав у телеграмі генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

У поліції пишуть про майже 300 обшуків через контрафакт і 100 млн грн несплаченого акцизного податку. Слідчі дії проводилися на виробництві, у складських приміщеннях, точках продажу майже в кожній області. Вилучили рідини, вейпи, устаткування та інше майно на загальну суму 170 млн грн.

До поліції звернулися ТСК ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України, Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування та антитютюнові громадські організації щодо масового нелегального продажу заборонених рідин для електронних сигарет з ароматизаторами. Заявники зазначили, що така продукція становить загрозу для здоров’я населення.

Правоохоронці встановили зокрема учасників організованої групи монополістів «тіньового» ринку, які організували промислове виготовлення контрафактної продукції у Києві та Київській області.

Ділки мали ліцензію лише на виробництво рідин для електронних сигарет та декларували продаж так званих «підсилювачів міцності», тоді як фактично виготовляли та продавали готові нікотиновмісні рідини для вейпів із різними смаками. Акцизний податок сплачувався лише за продукцію під назвою «Підсилювач міцності «Фокус Нік»», а марки акцизного податку саме для тютюнової продукції використовували для прикриття діяльності.Загалом така схема штучно зменшувати податки та обходити вимоги законодавства щодо обігу електронних сигарет і рідин до них, уникати контролю та сплати податків.

Руслан Кравченко написав, що на Вінничині 26-річний організатор залучив двох спільниць, збував незаконні рідини через магазини, а для прикриття фінансових операцій використовував 12 підставних ФОПів. Оборот складав майже 67 млн грн. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру, організатору – додатково легалізація злочинних доходів. Усім обрано запобіжні заходи.

А в Одесі були 11 обшуків у точках продажу підакцизного товару без документів.

Загалом пройшли 272 обшуки майже у всіх регіонах країни.

Перелік вилученого:

ароматизатори, гліцерин, нікотин – майже 970 тис. одиниць,

одноразові електронні сигарети – 1147 одиниць,

рідини для електронних сигарет в наборах – понад 6000 одиниць,

тютюн для кальянів без марок акцизного податку – 1910 одиниць,

гліцерин, нікотиновмісна рідина, ароматизатори, пропіленгліколь – 1590 літрів,

поліграфічна продукція (упаковки та рулони) – понад 343 тис. одиниць,

майже 2 млн грн,

мобільні телефони та ноутбуки – 157,

автоматизовані комплекси обладнання для масового виробництва та розливу рідин, що використовуються в електронних сигаретах – 3,

документація, чорнові записи.

Вже оголосили 8 підозр. Досудові розслідування тривають за статтями ККУ:

199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут, марок акцизного податку),

204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів),

209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлюється коло усіх осіб, причетних до функціонування схеми незаконного виробництва та збуту підакцизної продукції.