У Харкові затримали автоблогерку, яку підозрюють у контрабанді авто начебто для ЗСУ

У Харкові затримали автоблогерку, яку підозрюють у контрабанді авто начебто для потреб ЗСУ.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, жінка є керівницею благодійного фонду. Прикриваючись допомогою армії, вона збудувала цілий «бізнес» на перепродажі транспортних засобів, призначених для фронту.

За даними слідства, упродовж січня 2024 – травень 2026 року підозрювана системно ввозила авто із країн Європи, оформлюючи їх як безкоштовну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Таке маркування дозволяло уникати сплати обов’язкових митних платежів. Однак замість передачі автомобілів на фронт їх перепродували.

У прокуратурі кажуть, що блогерка особисто координувала весь процес: від підбору транспортних засобів за кордоном до продажу покупцям в Україні. Вона виставляла оголошення у своєму Telegram-каналі, реалізовувала автівки за готівку та привласнювала кошти.

Задокументовано контрабанду цілого «автопарку», до якого увійшли позашляховики та мікроавтобуси марок «Mitsubishi», «Nissan», «Mercedes-Benz», «KIA» та інші. Загальна ринкова вартість лише дев’яти ідентифікованих транспортних засобів перевищує 1,6 млн гривень.

Крім того, встановили, що на балансі благодійного фонду перебуває 379 автомобілів, долю яких перевіряють.

12 травня правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 КПК України. Під час санкціонованого обшуку на так званому «торгівельному майданчику», де товар зберігали та показували потенційним покупцям, вилучили 6 автомобілів, вирішується питання про накладення на них арешту.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова їй повідомили про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів, вчиненої у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України).

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.