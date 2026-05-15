Вранці 15 травня ворог атакував місто Запоріжжя, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

“Удару завдано по об’єкту промислової інфраструктури. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, через що над містом видно чорний дим”, – написав Федоров.

Оновлено. За даними Федорова, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє - поранені. Стан двох з них медики оцінюють, як важкий. Один чоловік у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі ушпиталені та отримують необхідну медичну допомогу.

Також в Запорізькій області ворог атакував залізницю. Двоє пасажирів, що не встигли евакуюватися, отримали ушкодження.