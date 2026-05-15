Мама з донькою постраждали на Чернігівщині через атаку РФ

Росіяни вдарили БпЛА. 

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини
Фото: Чернігівська ОВА

Сьогодні, 15 травня зранку, російська армія атакувала Чернігівщину дронами. Постраждали мама і дочка. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус. 

«О шостій годині ранку ворог «геранню» вдарив по селу в Городнянській громаді. Загорілася оселя. Постраждали мама з донькою. Жінці 45 років, дівчинці – 13. Обидві в лікарні», – розповів він. 

Учора вдень ударний дрон поцілив по агропідприємству в Новгороді-Сіверському. Пошкоджена ємність для зберігання зерна. Пожежу на місці прильоту загасили. 

Наслідки російського обстрілу на Чернігівщині

Загалом в області за добу було 10 обстрілів. Зафіксували 28 вибухів.

