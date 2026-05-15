РФ вбила людину у Запорізькій області

Від атак росіян постраждали 44 населені пункти.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі

Вчора одна людина загинула внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Окупанти завдали 772 удари по 44 населених пунктах.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Лежиному, Новоолександрівці, Широкому, Барвинівці, Копанях, Любицькому, Зеленій Діброві, Данилівці, Долинці, Омельнику, Преображенці, Червоному Яру, Верхній Терсі, Воздвижівці, Чарівному, Малій Токмачці.

533 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Новооленівку, Різдвянку, Любицьке, Високогірне, Значкове, Новоолександрівку, Біленьке, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Преображенку.

Зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ по Лук’янівському, Павлівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Оленокостянтинівці.

211 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.

Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.