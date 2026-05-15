Уночі російські регіони зазнали атаки. Є значні ушкодження в Рязані

Уночі російські регіони зазнали атаки дронами і ракетами. В Рязані загинули троє людей, 12 поранені. Пошкоджені НПЗ і дві багатоповерхівки.
За інформацією каналу ASTRA, йдеться про нафтопереробний завод "Роснефти". Це одне з найбільших підприємств у Росії з потужністю близько 17 млн тонн нафти на рік. Він виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авігас, мазут, зріджені гази, бітум.
Губернатор Павєл Малков повідомив, що житлові будинки постраждали внаслідок уламків після збиття ППО.
"Працює ППО. На жаль, від уламків постраждали декілька житлових будинків, а також територія одного з підприємств", – сказав він.