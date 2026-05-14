Reuters: Астраханський газопереробний завод зупинив роботу внаслідок атаки дрона

Газопереробний завод «Газпрому» в Астраханській області Росії зупинив виробництво моторного палива після пожежі, що сталася 13 травня внаслідок атаки дрона.

Про це пише Reuters, посилаючись на два джерела.

За даними видання, завод призупинив роботу, зокрема комбінованої установки з переробки стабільного конденсату потужністю 3 мільйони метричних тонн на рік, яка виробляє бензин та дизельне паливо на об'єкті.

За даними джерел, відновлення виробництва моторного палива може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

Одне з джерел Reuters повідомило, що Астраханський завод не працював з вересня минулого року та відновив переробку конденсату та виробництво моторного палива лише за кілька тижнів до останнього нападу у квітні.

Друге джерело повідомило, що обладнання для переробки сірководню та вилучення сірки також було пошкоджено внаслідок атаки дрона.

За даними видання, Астраханський завод у 2024 році переробив 1,8 мільйона тонн стабільного газового конденсату, виробив 800 000 тонн бензину, 600 000 тонн дизельного палива та 300 000 тонн мазуту.