НАТО пообіцяло продовження підтримки України після російського масованого обстрілу

Представництво НАТО відреагувало на масований російський обстріл України.
Як ідеться в дописі на сторінці Альянсу в соцмережі Х, НАТО запевнило нашу державу у продовженні підтримки.
«Минулої ночі Росія випустила сотні ракет і безпілотників, цілячись у цивільних мешканців та інфраструктуру по всій Україні. Ми висловлюємо повну солідарність з Україною і продовжуватимемо надавати підтримку», - наголосили в Альянсі.
- Володимир Зеленський заявляв, що Росія намагалася виснажити українську ППО і що нашій державі не вистачає систем і ракет для відбиття повітряних атак.
- Дипломатам доручили співпрацювати з партнерами, аби Україна змогла отримати нові поставки систем ППО і ракет до них.