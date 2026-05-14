НАТО пообіцяло продовження підтримки України після російського масованого обстрілу

Представництво НАТО відреагувало на масований російський обстріл України.

Як ідеться в дописі на сторінці Альянсу в соцмережі Х, НАТО запевнило нашу державу у продовженні підтримки.

«Минулої ночі Росія випустила сотні ракет і безпілотників, цілячись у цивільних мешканців та інфраструктуру по всій Україні. Ми висловлюємо повну солідарність з Україною і продовжуватимемо надавати підтримку», - наголосили в Альянсі.