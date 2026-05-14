Сенат США затвердив кандидата від Трампа головою федерального резерву

Президент вимагатиме від нового керівника зниження облікових ставок.

Кевін Ворш
Фото: EPA/UPG

Кевін Ворш став новим головою федерального резерву США, отримавши схвалення Сенату після номінування від президента Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, Ворш отримав найбільшу опозицію в історії затвердження очільників фінансового регулятора. Проти його призначення були 45 сенаторів. Попередній антирекорд належав Бену Бернанке, якого у 2010 році не підтримали 30 законотворців.

Ворш відповідатиме за облікові ставки - ключовий показник для кредитування, який зазвичай відображає темпи інфляції та стабільність економіки. Дональд Трамп упродовж усієї своєї другої каденції вимагає знижувати ставку через віру, що це підтвердить успішність його економічної політики.

Проте Воршу буде складно переконати раду із 12 членів федерального резерву погодитися на зниження облікової ставки на тлі зростання інфляції до 3,8% через паливну кризу, спричинену війною Трампа проти Ірану. Наразі рівень підняття цін у США - найвищий за останні чотири роки.  

