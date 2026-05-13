Україна і Литва підписали угоду про співпрацю в сфері ППО (доповнено)

Україна та Литва підписали угоду про співпрацю та обмін досвідом у сфері повітряної оборони. Підписання угоди відбулося під час саміту Бухарестської девʼятки, передає кореспондент LB.

Угода передбачає координацію та обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони між Україною та Литвою.

“Починаємо наступного тижня”, – сказав литовський президент Ґітанас Науседа.

“Зараз”, – відповів український президент Володимир Зеленський.

Лідери відмітили високий рівень довіри між країнами і також провели короткі консультації за зачиненими дверима.

Доповнення. В Офісі Президента згодом додали, що Україна та Литва розвиватимуть оборонно-промислову й технологічну співпрацю, включно з напрямами протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотних систем. Є перспектива локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки.