Литовські прикордонники затримали нелегалів та повернули їх до Білорусі.

Литовські прикордонники затримали 18 нелегальних мігрантів, які прокопали тунель з території Білорусі до Варенського району Литви.

Про це пише Delfi з посиланням на Службу охорони державного кордону Литви.

Інцидент стався в ніч на 6 травня. За інформацією прикордонників, мігранти використали підземний тунель, прокладений під захисним парканом із колючим дротом на литовсько-білоруському кордоні.

Групу чоловіків помітили через системи відеоспостереження після того, як вони вийшли з тунелю на литовському боці та попрямували до лісу. Усіх 18 осіб затримали.

Більшість затриманих заявили, що є громадянами Афганістану, однак лише троє мали афганські паспорти. Ще один чоловік повідомив, що він зі Шрі-Ланки. Решта були без документів.

Після перевірки литовська сторона ухвалила рішення не впускати мігрантів до країни та повернути їх до Білорусі.

Крім того, неподалік місця затримання прикордонники зупинили автомобіль з литовськими номерами, в якому перебували двоє громадян України – 41-річний чоловік та 33-річна жінка. За попередньою інформацією, вони могли прибути для перевезення частини мігрантів.

Литовські правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом незаконного перевезення людей через державний кордон. Санкція статті передбачає штраф або до восьми років позбавлення волі.

У прикордонній службі зазначили, що це вже другий випадок у 2026 році, коли мігранти намагаються потрапити до Литви через тунель з боку Білорусі. Попередній подібний випадок зафіксували у квітні у Вільнюському районі.

За даними литовських прикордонників, від початку року на кордоні з Білоруссю затримали 731 нелегального мігранта.